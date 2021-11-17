"Это был только первый шаг! Длинный, сложный, важный! Шаг к Мундиалю.

Трое украинцев попали в символическую сборную своей группы в отборе на ЧМ-2022

Знаем, впереди стыки и много работы. А сейчас хочется просто порадоваться за себя, за сборную, за всю Украину. С победой", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины благодаря победе над боснийцами и поражению финнов французам получила право сразиться за путевку в Катар в матчах плей-офф. Мини-турнир состоит из двух раундов. Команды будут поделены на 3 пути по 4 команды. В каждом пути будут сыграны 2 полуфинала и финал. Жеребьевка состоится в Цюрихе 26 ноября в 18:00 по киевскому времени. Полуфинальные матчи состоятся 24-25 марта, а финальные матчи – 28-29 марта 2022 года.

Босния и Герцеговина – Украина: плей-офф отбора ЧМ-2022 наш – воскресение старых и рост новых лидеров, загадка Петракова