"Це був лише перший крок! Довгий, складний, важливий! Крок до Мундіалю.

Троє українців потрапили у символічну збірну своєї групи у відборі на ЧС-2022

Знаємо, попереду стики та багато роботи. А зараз хочеться просто порадіти за себе, за збірну, за всю Україну. З перемогою", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України завдяки перемозі над боснійцями та поразці фінів французам здобула право поборотися за путівку у Катар у матчах плей-офф. Міні-турнір складатиметься з двох раундів. Команди будуть поділені на 3 шляхи по 4 команди. У кожному шляху буде зіграно 2 півфінали та фінал. Жеребкування відбудеться у Цюріху 26 листопада о 18:00 за київським часом. Півфінальні матчі відбудуться 24-25 березня, а фінальні матчі – 28-29 березня 2022 року.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова