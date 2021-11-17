Сразу три представителя "сине-желтых" вошли в топ-11 самых полезных игроков своих сборных.

Вчера в Европе завершился квалификационный турнир за выход на чемпионат мира 2022 года. Среди прочих свой шанс завоевать путевку в Катар получила и сборная Украины, пробившись в плей-офф отбора.

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Статистический портал WhoScored составил символическую сборную из игроков команд, участвовавших в группе D (Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан). В топ-11 попали сразу три украинца: полузащитник Александр Зинченко и защитники Николай Матвиенко и Эдуард Соболь.

Больше всего своих представителей делегировали французы – топ-5 "Ле Блё" выглядит следующим образом: Лео Дюбуа, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Финны представлены голкипером Лукашем Градецки и полузащитником Робином Лодом. Анель Ахмедходжич удостоился чести представить боснийцев. Без представительства остался только Казахстан.

Напомним, из группы D на ЧМ-2022 напрямую вышла Франция. Украина попытается попасть туда через матчи плей-офф.

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