"Видел ли я матчи Ренна против Динамо? Ты следишь так внимательно не за командами, против которых не играешь, а в основном за украинскими клубами и болеешь за них, когда они выступают в еврокубках. И мы в этих матчах преимущественно акцентировали внимание на том, как играет Динамо, а не Ренн.

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Однако одного футболиста французской команды я хорошо знаю – это Ловро Майер. Когда я был тренером Динамо Загреб, то работал с ним. Сейчас он звезда Ренна: вся игра идет через него, и он ключевой футболист. Это тоже будет вызов для него и для меня. Будет интересно играть против Ловро, ведь это отличный футболист, что и показывает в этом сезоне во Франции. Он является ключевым игроком всего чемпионата, и сегодня им интересуются европейские клубы", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Напомним, первая игра с Ренном состоится 16 февраля 2023 года, а ответный матч – 23 февраля. "Горняки" были несеяны во время жеребьевки, поэтому начнут дуэль домашним поединком.

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