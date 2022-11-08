"Це буде виклик для нього і для мене": Йовічевіч виділив зірку Ренна, яка починала під керівництвом тренера Шахтаря
Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч готується до особливої зустрічі з Ловро Майєром, який нині сяє у складі суперника донеччан у плей-офф Ліги Європи.
"Чи бачив я матчі Ренна проти Динамо? Ти стежиш так уважно не за командами, проти яких не граєш, а здебільшого за українськими клубами і вболіваєш за них, коли вони виступають у єврокубках. І ми в цих матчах переважно акцентували увагу на тому, як грає Динамо, а не Ренн.
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Проте одного футболіста французької команди я добре знаю – це Ловро Майєр. Коли я був тренером Динамо Загреб, то працював із ним. Зараз він зірка Ренна: уся гра йде через нього, і він є ключовим футболістом. Тож це теж буде виклик для нього і для мене. Буде цікаво грати проти Ловро, адже це чудовий футболіст, що й показує цього сезону у Франції. Він є ключовим гравцем усього чемпіонату, й сьогодні ним цікавляться європейські клуби", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, перша гра з Ренном відбудеться 16 лютого 2023 року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком.
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