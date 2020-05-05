"Мы боимся, нам нужны гарантии": Эйбар выступает против возвращения к тренировкам

Баскский клуб считает, что правительство Испании и руководство Ла Лиги поспешили разрешить возобновление работы.

"Мы привилегированные. Мы всегда наслаждаемся тренировками и игрой, поэтому хотим вернуться к футболу. Но есть нечто важнее футбола. Это люди.

Как и все общество, мы беспокоимся за здоровье. Многие работники вернулись к работе, и они значительно менее защищены, чем мы. Некоторые не имеет даже минимальных гарантий. Мы считаем, что это несправедливо.

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Мы боимся начинать тренировки, ведь не сможем выполнить даже главное требование – физическую дистанцию. Мы обеспокоены, что можем инфицировать наши семьи и друзей. А это повлечет страшные последствия для всего населения.

На первом плане должно оставаться здоровье. И нужно соблюдать эти слова, а не только их говорить. Только после обещания, что все в безопасности, можно будет вернуться к турнирам. Нам нужны гарантии. Мы требуем ответственности", – цитирует Marca заявление баскского клуба.

Напомним, что чемпионат Испании пошел на вынужденную паузу 11 марта. Точная дата возобновления соревнований в Ла Лиге пока неизвестна.

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