На днях состоялся телефонный разговор главы нашего государства и президента УЕФА Александера Чеферина.

Шевченко получил государственную награду от Зеленского

Президент Украины поблагодарил за поддержку наших спортсменов и непоколебимую принципиальность, а также за содействие в перезапуске украинской Премьер-лиги. Кроме того, во время разговора были обсуждены возможности помощи УЕФА в освобождении наших военнопленных-спортсменов, в первую очередь – через их публичную поддержку. Также Зеленский выразил солидарность президенту УЕФА в его противодействии так называемой Европейской суперлиге.

"В этом контексте желаю, чтобы настроения, подобные стоящим за так называемой Европейской суперлигой, были нивелированы, поскольку суть футбола также в надежде, солидарности и радости, и это больше, чем деньги, больше, чем привилегия отдельных людей", – сайт УАФ цитирует письмо, которое по итогам телефонного разговора было отправлено президенту УЕФА Александеру Чеферину от Президента Украины Владимира Зеленского.

Президент ПСЖ упомянул жертв войны в Украине, критикуя Суперлигу