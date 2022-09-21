Днями відбулася телефонна розмова глави нашої держави та президента УЄФА Александера Чеферіна.

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Президент України подякував за підтримку наших спортсменів та непохитну принциповість, а також за сприяння в перезапуску української Прем’єр-ліги. Крім того, під час розмови було обговорено можливості допомоги УЄФА у звільненні наших військовополонених-спортсменів, першою чергою – через їхню публічну підтримку. Також Зеленський висловив солідарність президенту УЄФА в його протидії так званій Європейській суперлізі.

"У цьому контексті бажаю, щоб настрої, подібні до тих, що стоять за так званою Європейською суперлігою, були знівельовані, оскільки суть футболу також у надії, солідарності та радості, і це більше, ніж гроші, більше, ніж привілей окремих людей", – сайт УАФ цитує листа, який за підсумками телефонної розмови було надіслано президенту УЄФА Александеру Чеферіну від Президента України Володимира Зеленського.

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