"Це більше, ніж гроші і привілей окремих людей": Зеленський віддячив Чеферіну заявою проти Суперліги
Президент України Володимир Зеленський написав листа очільнику УЄФА і публічно засудив ідею створення європейської Суперліги.
Днями відбулася телефонна розмова глави нашої держави та президента УЄФА Александера Чеферіна.
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Президент України подякував за підтримку наших спортсменів та непохитну принциповість, а також за сприяння в перезапуску української Прем’єр-ліги. Крім того, під час розмови було обговорено можливості допомоги УЄФА у звільненні наших військовополонених-спортсменів, першою чергою – через їхню публічну підтримку. Також Зеленський висловив солідарність президенту УЄФА в його протидії так званій Європейській суперлізі.
"У цьому контексті бажаю, щоб настрої, подібні до тих, що стоять за так званою Європейською суперлігою, були знівельовані, оскільки суть футболу також у надії, солідарності та радості, і це більше, ніж гроші, більше, ніж привілей окремих людей", – сайт УАФ цитує листа, який за підсумками телефонної розмови було надіслано президенту УЄФА Александеру Чеферіну від Президента України Володимира Зеленського.
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