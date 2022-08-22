Шевченко получил награду "Национальная легенда Украины" от президента государства, сообщает официальный сайт Президента Украины.

Васильков – о диалоге Шевченко и Путина: "Сейчас это звучит как угроза из прошлого"

"Легенда киевского Динамо и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Его имя включено в список 100 лучших футболистов в истории. Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир.

А сейчас помогают ему сплачивать весь мир для поддержки и помощи Украине. Посол платформы UNITED24, наш большой спортсмен, большой чемпион, наша легенда Андрей Шевченко", – отметил Зеленский.

"У липні здружився з хлопцями із Пахтакора, у серпні вони загинули": жив із Сабо, відмовив Спартаку, підіймав наш футзал