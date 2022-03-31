"Ненавижу говорить о Суперлиге, ведь речь идет только о трех клубах. Они хорошо знают, что не имеют никаких шансов на успех. Сейчас в Украине умирают люди, у них негде ночевать, а мы ссоримся из-за Суперлиги?

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Проблема адептов Суперлиги состоит в том, что у них нет никакой финансовой стабильности, долгосрочного видения, в то же время они продолжают говорить о подписании каких-либо юридических соглашений. Они, в конце концов, забывают, что футбол – это общественный договор и продолжают размахивать своими листами бумаги.

Все хотят играть только статусные матчи, в этом нет никаких сомнений. Но мы не можем сказать: "Вы – маленький клуб, поэтому вы остаетесь вне игры". Это должна быть открытая система. Я мог бы получить чек от Суперлиги на 400 миллионов евро. Они меня пригласили. Потом, когда я сказал "нет", они сказали, что меня не приглашали. Вот и вся история", – цитирует Аль-Хелаифи BBC.

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