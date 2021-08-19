Молодой защитник на правах годичной аренды будет выступать за Эксельсиор, информирует официальный сайт голландского клуба.

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Летом 2019-го Ювентус заплатил за таланта Лугано 1,8 млн евро. После стажировки в примавере туринцев Власенко отправился в аренду в Сьон. За первую команду швейцарцев провел только один матч. Теперь 20-летний защитник попробует свои силы на уровне второго дивизиона Нидерландов.

Добавим, что Власенко родился в Донецке, однако еще в раннем возрасте эмигрировал в Швейцарию, где и получил футбольное образование.

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