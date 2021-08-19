Этнический украинец перебрался из Ювентуса во второй дивизион Нидерландов
Защитник Никита Власенко вынужден искать счастья за пределами Ювентуса.
Молодой защитник на правах годичной аренды будет выступать за Эксельсиор, информирует официальный сайт голландского клуба.
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Летом 2019-го Ювентус заплатил за таланта Лугано 1,8 млн евро. После стажировки в примавере туринцев Власенко отправился в аренду в Сьон. За первую команду швейцарцев провел только один матч. Теперь 20-летний защитник попробует свои силы на уровне второго дивизиона Нидерландов.
Добавим, что Власенко родился в Донецке, однако еще в раннем возрасте эмигрировал в Швейцарию, где и получил футбольное образование.
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