Етнічний українець перебрався з Ювентуса в другий дивізіон Нідерландів
Захисник Микита Власенко змушений шукати щастя за межами Ювентуса.
Молодий оборонець на правах річної оренди виступатиме за Ексельсіор, інформує офіційний сайт нідерландського клубу.
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Влітку 2019-го Ювентус заплатив за таланта Лугано 1,8 млн євро. Після стажування в прімавері туринців Власенко вирушив в оренду до Сьйона. За першу команду швейцарців провів лише один матч. Тепер 20-річний захисник спробує свої сили на рівні другого дивізіону Нідерландів.
Додамо, що Власенко народився у Донецьку, однак ще в ранньому віці емігрував до Швейцарії, де й здобував футбольну освіту.
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