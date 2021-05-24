"Насколько мне известно, в январе на адрес УАФ пришло официальное сообщение от ФИФА, что Эрик Шуранов хочет сменить футбольное гражданство. Он будет выступать за сборную Германии.

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Не знаю, о чем там говорят. Есть официальный документ. Документ, подтверждающий желание футболиста. Якобы отец говорил, что не все однозначно, что на Эрика не обращали внимания... Есть факт – в январе УАФ получила официальное письмо. На этом можно ставить точку", – сказал Цыганык.

Напомним, Эрик Шуранов получал вызовы в сборные Украины разных возрастов – от U-17 до "молодежки". За пять матчей в желто-синей футболке юный форвард забил 5 голов. Недавно получил приглашение в сборную Германии U-19.

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