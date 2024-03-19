"Хлеборобы" продолжают масштабную реорганизацию, которая должна затронуть и тренерский штаб команды.

Колос полностью провалил старт второй части сезона, проиграв три матча кряду. Как следствие, команда после 21-го тура идет в УПЛ девятой, имея в своем активе 24 очка.

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Как стало известно Футбол 24, президента ковалевцев Андрея Засуху не устраивает нынешнее место Колоса. Он готов инвестировать под более амбициозные цели, чем середина турнирной таблицы.

Поэтому нынешний главный тренер "хлеборобов" Ярослав Вишняк, вероятнее всего, дорабатывает последние месяцы на должности, а летом придет кто-то более именитый. Пока что главный кандидат, к которому прицениваются, – Роман Григорчук, ныне возглавляющий Черноморец.

Напомним, недавно новым вице-президентом Колоса стал Владимир Генинсон, ранее тесно сотрудничавший с Григорчуком на аналогичной должности в одесском клубе.

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