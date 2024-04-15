"Враження від гри позитивні. Від того, що створили моменти – я думаю, достатньо, щоб не програти, як мінімум. Але, звичайно, результат і пропущений м'яч – це повний негатив. Я вважаю, що команда сьогодні зробила все, що могла, за що я їй дуже вдячний.

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Знову ж таки, якщо по грі, то вона давалася. В принципі, ми її не повинні були, на мій погляд, програвати. Але ми її програли, за що беру повну відповідальність на себе, тому що затягується ця смуга. Наче, я не бачу у хлопців байдужості чи те, що вони опускають руки, але багато таких болючих поразок, які дуже складно переживати. На останніх хвилинах пропущені м'ячі ці – звичайно, вони б’ють по психології. Аналізувати це, розбиратися теж непросто. Таке буває, мабуть, у футболі. Треба це переживати. Побачимо, що буде далі.

Питання вильоту актуальне для Колоса? Я сподіваюся, що ми будемо набирати очки. Але звичайно, що велика щільність в турнірній таблиці, і все може бути. На жаль, що ми опинилися в такій ситуації непростій. Але треба боротися, іншого шляху немає. Є виклики – штучно створені в цьому випадку. Це призвело до такого результату. Є різні причини, але в будь-якому разі не можна опускати руки.

Чи правда, що керівництво дало 2 матчі на виправлення ситуації? Давайте ці розмови залишаться між нами. Єдине, що я беру повну відповідальність за те, що відбувається, за той результат, який є. Ще раз кажу: на мені відповідальність. Тому я це прекрасно розумію", – заявив Вишняк у ефірі УПЛ ТБ.

Зазначимо, що Колос не знає смаку перемог вже у 6 поєдинках. Останній тріумф ковалівців у матчі УПЛ відбувся 25 лютого у грі проти Вереса.

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