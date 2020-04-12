toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

"Эти монстры готовы на все, когда идут за игроком": Барселона получила четкий сигнал от представителя Лаутаро Мартинеса

19:37 57 Читати українською
"Эти монстры готовы на все, когда идут за игроком": Барселона получила четкий сигнал от представителя Лаутаро Мартинеса
Мартинес и Месси / АР

Бывший игрок Некаксы Серхио Сарате, который представляет интересы Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи о переходе форварда Интера в Барселону.

"Существует очень большая вероятность этого трансфера. Лаутаро – невероятный игрок, у которого нет границ. Дзанетти говорит о его будущем, но решать будет игрок. Когда пойдет речь об игре с Месси, то Мартинес захочет выступать рядом с лучшими.

Интер прокомментировал интерес к Месси – "нерадзурри" не уверены в будущем Лаутаро

Интер может просить сколько угодно, но условия диктует рынок. Эти монстры готовы на все, когда идут за игроком. Там уже никого не волнует футболка клуба, в котором он выступает", – подчеркнул Сарате в комментарии Fox Sport.

Добавим, что контракт Лаутаро Мартинеса с Интером действует до лета 2023-го. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов в 31 матче.

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних

blog_ava
Швед стремится реанимировать карьеру в УПЛ после очередного зарубежного провала – есть 3 претендента
12:40
525
Теги
Италия Трансферы Барселоны Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес Интер Интер Барселона Барселона Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
46
мин
Леванте
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук