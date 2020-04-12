"Эти монстры готовы на все, когда идут за игроком": Барселона получила четкий сигнал от представителя Лаутаро Мартинеса

Бывший игрок Некаксы Серхио Сарате, который представляет интересы Лаутаро Мартинеса, прокомментировал слухи о переходе форварда Интера в Барселону.

"Существует очень большая вероятность этого трансфера. Лаутаро – невероятный игрок, у которого нет границ. Дзанетти говорит о его будущем, но решать будет игрок. Когда пойдет речь об игре с Месси, то Мартинес захочет выступать рядом с лучшими.

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Интер может просить сколько угодно, но условия диктует рынок. Эти монстры готовы на все, когда идут за игроком. Там уже никого не волнует футболка клуба, в котором он выступает", – подчеркнул Сарате в комментарии Fox Sport.

Добавим, что контракт Лаутаро Мартинеса с Интером действует до лета 2023-го. В текущем сезоне 22-летний аргентинец забил 16 голов в 31 матче.

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