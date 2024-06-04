Саудовская Аравия продолжает охоту на звезд из европейских клубов. Очередной целью стал полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро.

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Как сообщает Football Talk со ссылкой на caughtoffside, Аль-Наср готов предложить манкунианцам за бразильца около 85 миллионов фунтов (примерно 100 млн евро). Руководство Манчестер Юнайтед может согласиться на такие условия, поскольку клубу нужно продавать игроков, чтобы собрать средства на усиление команды.

Напомним, что Каземиро и Роналду выступали вместе за Реал с 2009 по 2018 годы. Бразилец присоединился к Манчестер Юнайтед в 2022 году. За манкунианцев он сыграл в 83 матчах во всех турнирах. В активе Каземиро 12 голов и девять ассистов.

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