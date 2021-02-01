"Каждый игрок должен показать себя и всему миру, что он может достичь высокого уровня. В этом и заключается весь драйв – ты хочешь почувствовать, что являешься одним из лучших и лучшим в любом турнире.

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Дело не в трофеях. Эти куски металла совсем не имеют значения. Поскольку сразу после победы речь идет уже о том, кто выиграет этот трофей в следующем году", – поделился Мюллер в комментарии Kicker.

К слову, Мюллер провел 29 матчей в составе Баварии, записав в свой актив 13 голов и 13 результативных передач.

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