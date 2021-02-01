"Кожен гравець повинен показати себе і всьому світу, що він може досягти високого рівня. В цьому і полягає весь драйв – ти хочеш відчути, що являєшся одним з найкращих і найкращим у будь-якому турнірі.

Кан підтвердив відхід Алаби з Баварії – мюнхенці вже визначились із зірковою заміною

Справа не у трофеях. Ці шматки металу зовсім не мають значення. Оскільки відразу після перемоги мова йде вже про те, хто виграє цей трофей у наступному році", – поділився Мюллєр у коментарі Kicker.

До слова, Мюллєр провів 29 матчів у складі Баварії, записавши до свого активу 13 голів та 13 результативних передач.

РБ Лейпциг здолав Байєр і продовжив гонку за лідером, Баварія розгромила Хоффенхайм, Борусія Д перемогла Аугсбург