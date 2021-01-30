В субботу в рамках 19-го тура Бундеслиги состоялось несколько поединков. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 4:1

Голы: Боатенг, 32, Мюллер, 43, Левандовски, 57, Гнабри, 64 – Крамарич, 45

Боруссия Д – Аугсбург – 3:1

Голы: Дилєйни, 26, Санчо, 64, Удохай, 76 (аг.) – Хан, 10

Нереализованный пенальти: Холанд, 21 (Боруссия Д)

Вердер – Шальке – 1:1

Голы: Мёвальд, 77 – Маскарель, 38

Унион Берлин – Боруссия М – 1:1

Голы: Кнохе, 31 – Плеа, 59

Айнтрахт – Герта – 3:1

Голы: Костич, 68, Хинтереггер, 85, Силва, 90+5 (пен.) – Пйонтек, 66

РБ Лейпциг – Байер – начало матча в 19:30

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Упрямый Хоффенхайм смог сдерживать свои ворота на замке до середины тайма, пока после подачи с углового мяч в сетку не перевел Жером Боатенг. В конце первой сорокапятиминутки Роберт Левандовски получил пас с середины поля, ворвался в штрафную соперника, поиздевался над защитой и выкатил под удар Мюллеру. Томас с линии точным выстрелом увеличил счет.

Гости не сдавались и за мгновение до свистка на перерыв сохранили интригу в матче – Андрей Крамарич слета замкнул навес Ильяса Бебу. После перерыва Бавария продолжила давить на соперника и сначала Левандовски, а затем Серж Гнабри точными ударами фактически определили победителя матча.

Крепкий середняк Бундеслиги – Аугсбург – забил в ворота дортмундской Боруссии уже на 10-й минуте. После длинного паса из центра поля на левый фланг Андре Хан получил скидку головой от Флориана Нидерлехнера, сумел укротить мяч, обыграть защитника, немного сместиться и точно пробить в дальний угол ворот. Защита как заколдованная наблюдала за действиями 30-летнего форварда.

В середине тайма "шмели" получили шанс сравнять после игры рукой в ​​собственной штрафной Карлоса Груесо. Эрлинг Холанд вколотил мяч с отметки в перекладину и счет остался без изменений. В конце концов, хозяевам удалось отыграться: после подачи со штрафного от Марко Ройса Томас Дилэйни головой закрутил круголого в сетку. После перерыва Джейдон Санчо с острого угла поразил ворота Рафала Гикиевича, а затем Феликс Удохай срезал мяч в собственные ворота и установил окончательный счет в матче.

Откровенный аутсайдер Бундеслиги – Шальке – ушел на перерыв в матче с Вердером при минимальном преимуществе. Омар Маскарель во второй половине первого тайма с линии штрафной завершил атакующие потуги партнеров между ног голкипера. В середине второго тайма Кевин Мёвальд счет сравнял. На пятой добавленной к матчу минуте Максимилиан Эггштайн, казалось бы, принес Вердеру три очка, однако VAR решил подарить ничью гельзенкирхенцам – офсайд.

Унион в случае успеха в матче с менхенгладбахской Боруссией мог догнать "жеребцов" турнирной таблицы и стремительно подняться в еврокубковую зону. Реализовывать свой план подопечные Урса Фишера начали в середине первой сорокапятиминутки, когда Робин Кнох результативно завершил навес Маркуса Ингвартсена. После перерыва Алассан Плеа восстановил статус-кво, однако на большее обеих команд не хватило.

Герта смогла забить Айнтрахту лишь в середине второго тайма: после затяжной атаки и плотной борьбы в штрафной "орлов" Кшиштоф Пйонтек неожиданно пробил в дальний угол ворот мимо голкипера. На успели берлинцы как следует отпраздновать гол, как получили ответ в свои ворота – Андре Силва головой замкнул навес Филиппа Костича. Под конец матча Мартин Хинтереггер вывел хозяев вперед, а уже в добавленное время Андре Силва реализовал одиннадцатиметровый, пробив в противоположный от гокипера угол ворот.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ