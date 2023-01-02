"Враг как всегда пытается сделать что-то отвратительное для гражданского населения. На поле боя своих целей они не достигают, поэтому используют тактику устрашения обычных жителей города. Они считают, что без света, тепла и связи, мы будем умолять об остановке войны и подписании мирных условий на их условиях.

Украинские футболисты, которые пошли защищать страну от России – продолжение видео подборки от "Футбол 24"

Но эти крысы забыли о главном: мы, Украинцы, Сильный и несокрушимый народ. Мы лучше будем без света, чем с этими паскудами. Ну и напоследок: они точно не ожидали, что наши силы ПВО и огненные группы, которые привлекают к уничтожению воздушных целей, смогут показать такие результаты", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, что россияне обстреливали города Украины и в новогоднюю ночь, и с 1 на 2 января, однако силы ПВО минимизировали последствия очередной атаки России.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією