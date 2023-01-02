"Ворог як завжди намагається зробити щось паскудне для цивільного населення. На полі бою своїх цілей вони не досягають, тому використовують тактику залякування звичайних мешканців міста. Вони вважають, що без світла, тепла та зв’язку, ми будемо благати про зупинення війни і підписання мирних умов на їхніх умовах.

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Але ці пацюки забули про головне: ми, Українці, Сильний та незламний народ. Ми краще будемо без світла, ніж з цими паскудами. Ну і наостанок: вони точно не очікували, що наші сили ППО та вогняні групи, які залучають до знищення повітряних цілей зможуть показати такі результати", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що росіяни обстрілювали міста України і в новорічну ніч, і з 1 на 2 січня, проте сили ППО мінімізували наслідки чергової атаки Росії.

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