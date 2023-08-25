Экс-тренер киевлян Йожеф Сабо поделился эмоциями от первой дуэли Динамо и Бешикташа (2:3) в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций.

"Говорил до игры, что Динамо проиграет и не пройдет Бешикташ. Да, Динамо сыграло неплохо, но выше головы не прыгнешь. Игра была хорошей, жаль, что проиграли.

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Опять же, мне не нравится судейство. Почему такое отношение к Динамо в отдельных матчах еврокубков – непонятно. Не знаю, почему отменили гол. Что ни матч – имеем грубые ошибки судей.

Не понимаю эти новые правила, когда игрок вне игры на пять метров, это положение не фиксируют – дают играть, футболисты играют и забивают. Гол отменяют и начинаются споры. Если есть нарушение, то его нужно фиксировать немедленно.

Не думаю, что Динамо выиграет в Турции. Бешикташ не будет сидеть в защите, трибуны их будут гнать вперед, и турецкая команда выиграет это противостояние. Киевляне сейчас совершают очень много ошибок. В этом виноваты, прежде всего те, кто тренировал юношей, потому что с ними нужно постоянно работать. Сегодня любой футболист должен уметь отбирать мяч, а в Динамо есть полузащитник, который не умеет этого делать. В большом футболе нужно уметь все. Эта команда – пока не Динамо", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, в первом поединке киевляне в добавленное время пропустили обидный гол от Бешикташа и потерпели поражение со счетом 2:3. Ответный матч – 31 августа в 21:00.

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