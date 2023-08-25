"В обоих случаях последнее слово было за системой VAR. Попов при ударе соперника не контролировал положение рук, и правильно был наказан пенальти, после реализации которого турецкая команда вышла вперед.

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Что касается аннулированного взятия ворот Бешикташа, то это решение не соответствовало, как говорится, футбольному духу, ведь был зафиксирован офсайд еще в начале результативной атаки. С другой стороны, если нарушение было, даже минимальное, то его надо фиксировать. В конце концов, для того и ввели систему VAR, чтобы конечный вердикт арбитра был справедливым. Хотя, как по мне, даже после видеоповтора той эффектно разыгранной киевлянами комбинации, вопросы остались.

Вчера динамовцы дали бой турецкому гранду, но в том, что не достигли положительного результата, прежде всего, виноваты сами. К сожалению, приходится констатировать, что стопперы киевлян Сирота и Попов – посредственные игроки, которые в любой момент могут ошибиться. Меня вообще удивляет, за какие заслуги Попова еще даже вызывают в ряды национальной сборной Украины.

Есть претензии и к остальным динамовцам, в частности, наиболее опытному – Сидорчуку. Ему не откажешь в старательности, однако Сергей так и не научился в ключевые моменты принимать правильные решения. Вспомним хотя бы, как в компенсированное время при ничейном счете ошибка Сидорчука привела к острой контратаке гостей, которая завершилась третьим взятием ворот Бущана. И здесь уже не может быть никаких претензий к арбитрам", – сказал Ступар в комментарии Sport.ua.

Напомним, киевляне дважды отыгрывались в течение матча, однако результативно ответить на третий гол Бешикташа банально не хватило времени.

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