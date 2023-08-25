Екс-тренер киян Йожеф Сабо поділився емоціями від першої дуелі Динамо та Бешикташа (2:3) у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

"Говорив до гри, що Динамо програє і не пройде Бешикташ. Так, Динамо зіграло непогано, але вище голови не стрибнеш. Гра була хорошою, шкода, що програли.

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Знову ж таки, мені не подобається суддівство. Чому таке ставлення до Динамо в окремих матчах єврокубків – незрозуміло. Не знаю, чому скасували гол. Що не матч – маємо грубі помилки суддів.

Не розумію ці нові правила, коли гравець поза грою на п'ять метрів, це положення не фіксують – дають грати, футболісти грають і забивають. Гол скасовують і починаються суперечки. Якщо є порушення, то його потрібно фіксувати негайно.

Не думаю, що Динамо виграє в Туреччині. Бешикташ не сидітиме в захисті, трибуни їх будуть гнати вперед, і турецька команда виграє це протистояння. Кияни зараз роблять дуже багато помилок. У цьому винні, перш за все ті, хто тренували юнаків, тому що з ними потрібно постійно працювати. Сьогодні будь-який футболіст повинен вміти відбирати м'яч, а в Динамо є півзахисник, який не вміє цього робити. У великому футболі потрібно вміти все. Ця команда – поки що не Динамо", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку кияни у доданий час пропустили прикрий гол від Бешикташа і зазнали поразки з рахунком 2:3. Матч-відповідь – 31 серпня о 21:00.

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