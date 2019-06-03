Эстремадура закрепила 19-й номер за погибшим Рейесом

Представитель Сегунды Эстремадура, где выступал Хосе Антонио Рейес, закрепила 19-й номер за погибшим хавбеком.

Президент Эстремадуры Мануэль Франганильо подтвердил, что 19-й номер будет выведен из оборота и закреплен за Хосе Антонио Рейесом.

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"19-й номер имеет вечного обладателя, футбольную легенду, которую мы рады считать частью своей семьи", – цитирует президента AS.

Напомним, бывший хавбек Арсенала, Реала, Атлетико и Севильи погиб в автокатастрофе в возрасте 35 лет.

Эстремадура находится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, набрав 49 очков.

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