Естремадура закріпила 19-й номер за загиблим Рейєсом

Представник Сегунди Естремадура, де виступав Хосе Антоніо Рейєс, закріпила 19-й номер за загиблим хавбеком.
Президент Естремадури Мануель Франганільйо підтвердив, що 19-й номер буде виведений з обігу та закріплений за Хосе Антоніо Рейєсом.
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"19-й номер має вічного власника, футбольну легенду, яку ми раді вважати частиною своєї сім'ї", – цитує президента AS.
Нагадаємо, колишній хавбек Арсенала, Реала, Атлетіко та Севільї загинув в автокатастрофі у віці 35 років.
Естремадура перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці Сегунди, набравши 49 очок.
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