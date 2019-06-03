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Естремадура закріпила 19-й номер за загиблим Рейєсом

11:10 124 Читать на русском
Естремадура закріпила 19-й номер за загиблим Рейєсом
Хосе Антоніо Рейєс / ФК Естремадура

Представник Сегунди Естремадура, де виступав Хосе Антоніо Рейєс, закріпила 19-й номер за загиблим хавбеком.

Президент Естремадури Мануель Франганільйо підтвердив, що 19-й номер буде виведений з обігу та закріплений за Хосе Антоніо Рейєсом.

У Севільї попрощались із загиблим Рейєсом: гравця в останню дорогу провели Рамос, Мончі, Перес та інші зірки

"19-й номер має вічного власника, футбольну легенду, яку ми раді вважати частиною своєї сім'ї", – цитує президента AS.

Нагадаємо, колишній хавбек Арсенала, Реала, Атлетіко та Севільї загинув в автокатастрофі у віці 35 років.

Естремадура перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці Сегунди, набравши 49 очок.

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Іспанія Хосе Антоніо Рейєс Хосе Антоніо Рейєс Естремадура Естремадура
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