Эспаньол – Заря: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Эспаньол примет Зарю в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

Матч Эспаньол – Заря состоится 22 августа в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль-Прат. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Эспаньол – Заря, прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Европы:

Специалисты британской конторы William Hill считают Эспаньол безоговорочным фаворитом противостояния. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,30. Вероятный успех Зари оценивается в целых 10,0, а ничья – 5,25.

Австрийцы из Bwin верят в Зарю немного больше, но все равно отдают серьезное преимущество "попугаям". Здесь коэффициент на успех команды Давида Гальехо составляет 1,30. Победа команды Виктора Скрипника оценивается в 8,25. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 4,75.

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Напомним, Заря в квалификации Лиги Европы уже прошла двух соперников – черногорскую Будучность и софийский ЦСКА. Эспаньол поочередно одолел Стярнан и Люцерн.

К слову, ответный матч Заря – Эспаньол пройдет в Запорожье 29 августа.