"Наглое убийство", или "Особая помощь" скандальных судей как причина вылета из ЛЕ: болгарские СМИ о матче Заря – ЦСКА

Матч квалификации Лиги Европы 2019/20 Заря – ЦСКА не обошелся без скандала. "Футбол 24" подготовил для вас обзор болгарских СМИ об этом ожесточенном противостоянии.

Заря одержала победу над ЦСКА и прошла в плей-офф квалификации ЛЕ, но не обошлось без нюансов. Команда Скрипника намучилась с болгарским клубом, хотя с 22-й минуты играла в большинстве. А когда арендованный динамовец Русин забил решающий гол, его подвели эмоции. Назарий снял футболку и забыл, что уже получал желтую карточку, а за подобные действия судьи выписывают предупреждение, которое стало для него вторым. Как следствие, удаление и дисквалификация на первый матч против Эспаньола одного из новых лидеров команды. Напомним, именно Русин стал лучшим игроком прошлого тура в УПЛ благодаря дебютному голу и ассисту.

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Софийский клуб "вылетел из Лиги Европы с "особой "помощью судей", считает популярное болгарское издание. Мол, рефери не назначил очевидный пенальти в ворота Зари, а ЦСКА 70 минут играл в меньшинстве. "После того, как "красные" были наказаны в Софии спорным пенальти за руку Альбентоса, арбитры снова взялись за дело. Француз Амори Делерю закрыл глаза на 21-й минуте, когда голкипер Зари Никита Шевченко не лучшим образом среагировал на прострел в штрафную площадь, а мяч отскочил к Кристиану Малинову, который выстрелил из удобной позиции. Снаряд остановился в руках Богдана Михайличенко, и это 100-процентный пенальти, но не для судьи.

Беды "армейцев" с некомпетентными судьями продолжились и в Украине. Все видели, что это пенальти, но не арбитр. Гости отреагировали, как ужаленные, однако рефери не дал свистка. Зло никогда не приходит одно. Спустя несколько секунд арбитр достал красную карточку для Ивана Турицова. Играя 70 минут вдесятером, "красные" не сдались и атаковали в поисках своего шанса. ЦСКА даже в меньшинстве был болле активной командой, мог достигать большего, но вратарь Зари парировал замечательные удары после перерыва. Шевченко спасал сказочным образом. "Красные" вылетают не без влияния побочных факторов".

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"Заря прошла в решающий раунд квалификации благодаря общей победе 2:1. Поединок отметился скандальным судейством. Арбитр сыграл решающую роль, поскольку не назначил пенальти за игру рукой в ​​штрафной". Митко Митков, вышедший на замену, говорит о большом разочаровании и также жалуется на рефери. Игрок ЦСКА считает, что его "хорошая команда должна подняться и стать чемпионами страны".

Капитан софийцев Петр Занев жалеет фанатов и также обещает борьбу за титул. По его мнению, "красных" не за что винить. Впрочем, главной причиной вылета Занев назвал плохую реализацию. "Даже сегодня, имея на одного игрока меньше, у нас было достаточно моментов. Мы не испугались на старте встречи. Заря не создавала моментов, наоборот, у нас были возможности, о которых мы должны жалеть".

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"Армейцы" сражались в меньшинстве, а судья не дал чистый пенальти. Французский арбитр серьезно облажался, нанеся существенный ущерб болгарскому гранду. Не решился назначить чистый пенальти за гандбол в исполнении Михайличенко. Таким образом, картина первого матча повторилась. Тогда украинцам подарили пенальти, которым Юрченко сравнял счет на 45-й минуте. На этот раз судья по непонятным причинам не назначил пенальти за игру рукой игрока Зари, взбесив своим решением всех в ЦСКА.

В следующей атаке Русин воспользовался ошибкой соперника и заставил Турицова получить прямую красную карточку. Даже если бы судья показал желтую, то Ивана и так бы удалили с поля, ведь у него уже было предупреждение. Однако до конца матча ЦСКА выглядел так, будто играет в полном составе. Хозяева также требовали пенальти, но судья промолчал. По итогам двух матчей 2:1 – Заря идет дальше с помощью французского арбитра. Судьи срезают ЦСКА. Сначала софийцы пострадали дома, а затем столкнулись с тем же в Запорожье".

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Издание также акцентирует внимание неназначенном пенальти и не имеет особых претензий к удалению. "Даже вдесятером игроки ЦСКА не сдались и имели 2-3 хороших момента забить. Украинцы же не создали почти ничего интересного до 89-й, когда арендованный из киевского Динамо Русин забил единственный гол". В одном из популярных комментариев фанат призвал Федерацию футбола Болгарии подать протест. "Нашу команду зарезали, как ягненка! Не спите, надо подавать любые возможные жалобы. Я не за ЦСКА, но это было наглое убийство. В Европе полная мафия".