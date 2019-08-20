Еспаньйол – Зоря: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Еспаньйол прийме Зорю у першому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

Матч Еспаньйол – Зоря відбудеться 22 серпня у Барселоні на стадіоні Корнелья-Ель-Прат. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Еспаньйол – Зоря, прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи:

Фахівці британської контори William Hill вважають Еспаньйол беззаперечним фаворитом протистояння. На перемогу іспанців можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Натомість імовірний успіх Зорі оцінюється у цілих 10,0, а нічия – 5,25.

Австрійці з Bwin вірять у Зорю трохи більше, але все одно віддають серйозну перевагу "папугам". Тут коефіцієнт на успіх команди Давіда Гальєхо складає 1,30. Перемога команди Віктора Скрипника оцінюють у 8,25. А на нічийний підсумок матчу можна поставити з коефіцієнтом 4,75.

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Нагадаємо, Зоря у кваліфікації Ліги Європи вже пройшла двох суперників – чорногорську Будучность та софійський ЦСКА. Еспаньйол по черзі здолав Стярнан та Люцерн.

До слова, матч-відповідь Зоря – Еспаньйол пройде у Запоріжжі 29 серпня.