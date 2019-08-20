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Эспаньол – Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

19:44 229 Читати українською
Эспаньол – Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы
Эспаньол – Заря 22 августа 2019: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Эспаньол примет Зарю в поединке раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Где смотреть матч Лиги Европы онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч и онлайн-трансляция Эспаньол – Заря стартует 22 августа в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Барселоне на стадионе Корнелья-Эль-Прат. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги Европы 2019/20.

Эспаньол – Заря: прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Матч Эспаньол – Заря смотреть онлайн в прямом эфире можно на телеканале УНИАН, начиная с 21:55. Онлайн-трансляция поединка будет доступна и на сайте "Футбол 24".

Напомним, Заря в квалификации Лиги Европы уже прошла двух соперников – черногорскую Будучность и софийский ЦСКА. Эспаньол поочередно одолел исландский Стярнан и швейцарский Люцерн.

К слову, ответный матч Заря – Эспаньол пройдет 29 августа в Запорожье. Команда, которая проиграет по итогам двухматчевого противостояния, завершит выступления в еврокубках, тогда как победитель квалифицируется в групповой турнир Лиги Европы.

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Теги
телевидение Эспаньол Эспаньол Лига Европы Заря Заря Эспаньол - Заря УНИАН
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