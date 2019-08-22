Эспаньол – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы

Барселонский Эспаньол и луганская Заря встретятся в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Эспаньол – Заря

22 августа, 22:00, Барселона, Корнелья-Эль Прат

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Телетрансляция на телеканале УНИАН, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Луганская Заря подошла к главному испытанию стартового отрезка сезона. В данный момент команда под руководством Виктора Скрипника находится в шаге от выполнения первой задачи в еврокубках – выхода в групповой этап Лиги Европы. Правда, жребий был не слишком благосклонен к луганчанам: соперником Зари станет представитель топ-чемпионата, хотя украинский клуб на этой стадии турнира вполне мог сыграть против того же Гента с плеядой украинцев в составе или турецкого Трабзонспора.

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С другой стороны, ребятам Скрипника в очередной раз повезло и первый поединок дуэли они проведут на выезде. Матч в Барселоне будет иметь ключевое значение, ведь от итогового результата на Корнелья-Эль Прат будут зависеть шансы Зари. Луганчане во встрече с Эспаньолом пока имеют статус андердога. И дело здесь не только в ощутимой разнице между УПЛ и Ла Лигой. Новый тренер затеял системную перестройку, а игроки только привыкают к новым требованиям. Те же победы над Будучностью, софийским ЦСКА в предыдущих раундах, а также выигрыши в рамках чемпионата у Ворсклы и Колоса выглядели сверхтяжелыми. Команде явно сложно дается игра первым номером, а нетипичный для здешних широт "ромб" в центре поля осложняет жизнь не только соперникам луганчан, но, похоже, и самим игрокам Зари.

Однако, в игре с Эспаньолом будет возможность увидеть другую Зарю. "Попугаи" точно сыграют первым номером, а подопечные Скрипника будут искать свои шансы в контратаках. В воскресенье каталонцы проиграли Севилье (0:2) в первом туре Примеры, обнажив собственные проблемы в линии обороны. В частности, активный прессинг Будковского может поставить в неловкое положение пару центрбэков хозяев. Могли бы луганчане воспользоваться и возрастом правого защитника Хави Лопеса, но динамические фланговые атаки пока не входят в перечень добродетелей Зари времен Скрипника.

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Учитывая то, что кадрово луганская команда серьезно уступает оппоненту, для получения приемлемого результата в Испании Зари придется серьезно поработать. Каждый игрок, который в четверг вечером выйдет в составе команды, должен биться и отдаться полностью. Проход Эспаньола будет настоящим чудом, однако только кровью и потом этого не достичь. Нужен фарт. Тем более луганчанам "задолжали" еще с прошлого года, когда фантастическая команда Вернидуба лишь на 90-й минуте пропустила решающий гол от грозного РБ Лейпциг.

Кадровая ситуация

Травмированные: Давид Лопес, Пьятти – Вернидуб

Под вопросом: –

Дисквалифицированные: Русин (Заря)

Ориентировочные составы на матч Эспаньол – Заря

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Мармоль, Налдо, Вила – Мелендо, Мока, Санчес, Варгас – Феррейра, У Лей

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Кочергин, Юрченко, Иванисеня, Хомченовский – Громов – Будковский

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Эспаньол попытается снять все вопросы относительно победителя схватки уже в домашнем матче. "Попугаи" начнут атаковать с первых минут, будут пытаться забить быстрый гол, а затем довести свое преимущество до двух-трех мячей. Главной задачей Зари будет сломать этот сценарий. Активный прессинг на каждом участке поля, концентрация в оборонительных действиях и слаженная работа всех командных линий могут сбить атакующие потуги барселонцев, а в защите они и подавно не безгрешны. Даже минимальное поражение в Испании оставит Зари неплохие шансы на итоговый успех в дуэли.

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