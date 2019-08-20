Еспаньйол – Зоря: де дивитись матч кваліфікації Ліги Європи

Еспаньйол прийме Зорю в поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч Ліги Європи онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Еспаньйол – Зоря стартує 22 серпня о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Барселоні на стадіоні Корнелья-Ель-Прат. Переможець двоматчевого протистояння вийде у груповий турнір Ліги Європи 2019/20.

Еспаньйол – Зоря: прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Матч Еспаньйол – Зоря дивитись онлайн у прямому ефірі можна на телеканалі УНІАН, починаючи з 21:55. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на сайті "Футбол 24".

Нагадаємо, Зоря у кваліфікації Ліги Європи вже пройшла двох суперників – чорногорську Будучность та софійський ЦСКА. Еспаньйол по черзі здолав ісландський Стярнан та швейцарський Люцерн.

До слова, матч-відповідь Зоря – Еспаньйол пройде 29 серпня у Запоріжжі. Команда, яка програє за підсумками двоматчевого протистояння, завершить виступи у єврокубках, тоді як переможець кваліфікується до групового турніру Ліги Європи.