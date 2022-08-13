В рамках субботней программы 1-го тура Ла Лиги было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 1-й тур

Сельта – Эспаньол – 2:2

Голы: Аспас, 45+2, Пасиенсия, 63 – Эспозито, 72, Хоселу, 90+7 (пен)

Вальядолид – Вильяреал – начало в 20:00

Сельта открывала программу дня в Испании домашним матчем против Эспаньола. Поединок оказался равным и не радовал большим количеством моментов, но команды продемонстрировали неплохую реализацию. Особенно это касается хозяев: Аспас на 45+2-й минуте вывел галисийцев вперед, замкнув очень неудобную скидку от Солари ударом с острого угла – точно под дальнюю штангу.

Ближе к середине второго тайма Сельта удвоила свое преимущество в результате эффектной комбинации через всё поле. В её завершении Галан исполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу точно на голову Пасиенсии. Гонсало забил в дебютном поединке за новый клуб.

Эспаньол на 72-й минуте отыграл один мяч усилиями Эспозито, которому удался выстрел с линии штрафной, но сравнять счёт в основное время каталонцам не удалось. Гостей спас арбитр, который сначала компенсировал 5 минут, а затем поставил пенальти в ворота Сельты – Хоселу реализовал его на 90+7-й. "Попугаи" спасли ничью!

Довольно интересный поединок провёл Вильяреал, приехавший в гости в Вальядолид. Гости выдали неплохой первый тайм, почти ничего не позволив новичку Ла Лиги и нанеся 6 ударов против одного – впрочем, открыть счёт не удалось. После перерыва же инициативу перехватили хозяева. "Королевский клуб" исполнил 10 выстрелов по воротам, в то время как у "желтой субмарины" долгое время был всего один.

Впрочем, он стал результативным. На 49-й минуте Пино обыграл соперника на правом фланге, вошел на край штрафной и выкатил передачу на дальнюю штангу. Николас Джексон спокойно замкнул. На 81-й "подводники" удвоили преимущество усилиями Баэны, которого выпустили на замену – Алес откликнулся на пас Чуквуэзе и с линии штрафной пробил точно в левый нижний угол. 2:0.

На 90-й он ещё и дубль оформил, шедеврально закрутив мяч из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. 0:3! Вильярреал на классе громит Вальядолид.