Еспаньйол в рамках першого матчу в суботній програми 1-го туру Ла Ліги розписав нічию з Сельтою (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 1-й тур

Сельта – Еспаньйол – 2:2

Голи: Аспас, 45+2, Пасієнсія, 63 – Еспозіто, 72, Хоселу, 90+7 (пен)

Вальядолід – Вільяреал – початок о 20:00

Сельта відкривала програму дня в Іспанії домашнім матчем проти Еспаньйола. Поєдинок виявився рівним і не тішив великою кількістю моментів, але команди продемонстрували непогану реалізацію. Особливо це стосується господарів: Аспас на 45+2-й хвилині вивів галісійців уперед, замкнувши дуже незручну скидку від Соларі ударом з гострого кута – точно під дальню стійку.

Ближче до середини другого тайму Сельта подвоїла свою перевагу внаслідок ефектної комбінації через все поле. В її завершенні Галан виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку точно на голову Пасієнсії. Гонсало забив у дебютному поєдинку за новий клуб.

Еспаньйол на 72-й хвилині відіграв один м'яч зусиллями Еспозіто, якому вдався постріл з лінії штрафного, але зрівняти рахунок в основний час каталонцям не вдалося. Гостей врятував арбітр, який спочатку компенсував 5 хвилин, а потім поставив пенальті у ворота Сельти – Хоселу реалізував його на 90+7-й. "Папуги" врятували нічию.