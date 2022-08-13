Право открыть новый сезон Ла Лиги выпало памплонскому стадиону Эль Садар, где местная Осасуна принимала Севилью. Матч был интересен не только статусом – интрига крутилась еще и вокруг готовности команды Хулена Лопетеги к сезону. Летом андалусийцы продали двух лучших центрбеков Ла Лиги, не подписав новичков такого же уровня в защиту. Поединок в Памплоне должен был показать, насколько эта проблема критична для "рохибланкос".

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Осасуна пошла вперед сразу со стартовым свистком и доказала, что нервионцам будет непросто. Уже на 4-й минуте Авила ворвался в штрафную и пробил (неудачно), после чего подхватил откок и опасно прострелил (Буну выбил мяч). На 9-й минуте хозяева открыли счёт – это вездесущий Авила открылся на дальней штанге и головой замкнул подачу Пеньи с правого фланга. 1:0!

Впрочем, всего через две минуты андалусийцы восстановили статус-кво в результате прохода Акуньи левым полуфлангом. Маркус завершил его забросом на край штрафной – Папу Гомес первым касанием принял мяч, а вторым исполнил точный навес на голову Мира. Рафаэль уверенно пробил мимо Эрреры. 1:1.

В следующие полчаса команды демонстрировали очень веселый футбол, создавая опасные моменты. В частности, обоим удалось попасть в каркас – это Мой Гомес и Томас Дилейни выстрелами из-за пределов штрафной попали в правую штангу. Также можно вспомнить опасный удар Торро с правого края штрафной и замыкание передачи Короны пяткой в ​​центр штрафной в исполнении Гомеса – голкиперы спасли. В конце концов, на перерыв футболисты отправились при ничейном счёте.

Старт второго тайма оказался не столь интересным. К 70-м минутам болельщики не увидели ни одного опасного момента. Осасуна и Севилья ограничились рядом неточных или слабых ударов низкой остроты. Возможно, так все бы и продолжилось, если бы на 74-й минуте памплонцы не заработали пенальти – его привёз Папу Гомес. Аймар Ороц наказал андалусийцев точным выстрелом с "точки". 2:1!

Севилья сразу пошла отыгрываться и даже могла это сделать вследствие лонгшота Гомеса в левый нижний угол. Эррера парировал. Впрочем, уже на 80-х минутах Осасуне удалось разбить матч на отдельные эпизоды. В игре возникало много замен, пауз, столкновений с длительным пребыванием медиков на поле и т.д. – а вот моментов не было. Хозяева достаточно уверенно держали "рохибланкос" на дистанции.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Ягобы Арасате. Новый сезон Ла Лиги начался с сенсации!

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