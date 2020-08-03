Эспаньол придумал сюрреалистический план для сохранения места в Примере

Безусловный аутсайдер сезона в испанской Ла Лиге – каталонский Эспаньол – решил, что для сохранения прописки в элите подойдут все средства.

Руководство "попугаев" предложило отказаться от вылетов команд в Примере и Сегунде, сообщает официальный сайт клуба.

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Эспаньол решил воспользоваться неопределенностью с итогами чемпионата во втором дивизионе. Там вовремя не состоялся матч между Фуэнлабрадой и Депортиво, поэтому теперь Сегунда может отказаться от вылета нескольких команд и пойти на временное расширение дивизиона. Барселонский клуб отстаивает позицию, что пандемия коронавируса и последствия карантина нарушили равенство условий для всех участников обоих дивизионов. Дополнительный аргумент "попугаев" – отказ от вылета во всех лигах, начиная с Сегунды B.

Напомним, что Эспаньол занял 20-е место в Ла Лиге, набрав 25 очков. От спасительной позиции каталонцы отстали на 12 очков.

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