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Еспаньйол придумав сюрреалістичний план задля збереження місця в Прімері

19:24 - Читать на русском
Еспаньйол придумав сюрреалістичний план задля збереження місця в Прімері
Розчаровані "папуги" / Reuters

Безумовний аутсайдер сезону в іспанській Ла Лізі – каталонський Еспаньйол – вирішив, що для збереження прописки в еліті згодяться усі засоби.

Керівництво "папуг" запропонувало відмовитися від вильотів команд у Прімері та Сегунді, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Еспаньйол вирішив скористатися невизначеністю із підсумками чемпіонату в другому дивізіоні. Там вчасно не відбувся матч між Фуенлабрадою і Депортіво, тому тепер Сегунда може відмовитися від вильоту кількох команд і піти на тимчасове розширення дивізіону. Барселонський клуб обстоює позицію, що пандемія коронавірусу та наслідки від карантину порушили рівність умов для всіх учасників обох дивізіонів. Додатковий аргумент "папуг" – відмова від вильоту в усіх лігах, починаючи з Сегунди B.

Нагадаємо, що Еспаньйол посів 20-те місце в Ла Лізі, набравши 25 очок. Від рятівної позиції каталонці відстали на 12 очок.

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Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Сегунда Ла Ліга коронавірус
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