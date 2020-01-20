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Эспаньол подписал игрока, обладающего лучшим дальним пасом в Примере – третий самый дорогой трансфер в истории клуба

20 января 12:41 162 Читати українською
Эспаньол подписал игрока, обладающего лучшим дальним пасом в Примере – третий самый дорогой трансфер в истории клуба
Леандро Кабрера / Фото ФК Хетафе

Каталонский клуб усилился опытным защитником Хетафе Леандро Кабрерой.

Эспаньол договорился с Хетафе по переходу Леандро Кабреры, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроке действия соглашения не сообщается. Хетафе получил за 28-летнего уругвайца около 9 млн евро.

Стоит отметить, что Леандро является одним из лучших исполнителей дальнего паса в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Ла Лиги Кабрера провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Леандро Кабрера Леандро Кабрера Эспаньол Эспаньол Хетафе Хетафе
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