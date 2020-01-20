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Еспаньйол підписав гравця, який володіє найкращим дальнім пасом у Прімері – третій найдорожчий трансфер в історії клубу

12:41 683 Читать на русском
Еспаньйол підписав гравця, який володіє найкращим дальнім пасом у Прімері – третій найдорожчий трансфер в історії клубу
Леандро Кабрера / Фото ФК Хетафе

Каталонський клуб підсилився досвідчени захисником Хетафе Леандро Кабрерою.

Еспаньйол домовився з Хетафе щодо переходу Леандро Кабрери, повідомляє офіційний сайт клубу.

Халк може опинитися в Еспаньйолі

Про термін дії угоди не повідомляється. Хетафе отримав за 28-річного уругвайця близько 9 млн євро.

Варто відзначити, що Леандро є одним з найкращих виконавців дальнього пасу в чемпіонаті Іспанії.

В поточному сезоні Ла Ліги Кабрера провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Леандро Кабрера Леандро Кабрера Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе Іспанія
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