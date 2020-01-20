Еспаньйол підписав гравця, який володіє найкращим дальнім пасом у Прімері – третій найдорожчий трансфер в історії клубу

Україна — 13:22 1174
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Шахтар вирушив на перший зимовий збір – Каштру не взяв із собою трьох українців
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Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єруСергій Тищенко — 12:00 9956
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Тайсон має пропозиції з Європи – агент бразильця прибув в Україну для переговорів з ШахтаремУкраїна — 08:27 5198
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Барселона – Гранада: Сетьєн намалював красномовну картину, герой з Ла Масії засяяв, а Мессі – порятунок від стерильностіІспанія — 01:56 4133
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Ов'єдо – Уеска: Лунін вже краще – українець як учасник всіх голів, а екс-форвард Атлетіко шокує чемпіона АнгліїІспанія — 00:44 32357