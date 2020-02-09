Эспаньол минимально одолел Мальорку и покинул последнюю строчку: 23-й тур Ла Лиги, воскресенье

Мальорка уступила Эспаньолу на выезде и приблизилась к зоне вылета. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 23 тур

Эспаньйол – Мальорка – 1:0

Голы: Де Томас, 58

Реал Сосьедад – Атлетик – начало в 15:00

Сельта – Севилья – начало в 19:30

Атлетико удержал минимальную победу над Гранадой, Хетафе разгромил Валенсию: 23-й тур Ла Лиги, суббота

Игровой день начал ожесточенный поединок Эспаньол - Мальорка. С первых минут зрители могли почувствовать напряжение между командами. На 3-й минуте Эмбарба попытался забить, после поперечной передачи в штрафной, но не попал. На 11-й Мальорка могла получить шанс забить, однако VAR отменил сомнительное пенальти. После этого "попугаи" взяли контроль в свои руки и создали несколько опасных моментов, но в первой половине встречи забить так и не смогли.

Во втором тайме темп игры изменился на более спокойный. Во время контратаки на 58-й Де Томас, с навеса от Дардера, головой отправил мяч в левый нижний угол ворот без шансов для голкипера. Это резко изменило ситуацию на поле – "островитяне" пытались отыграться, и защиту Эспаньола действовал увереннее после забитого гола. Ни одного опасного момента игрокам Мальорки создать так и не удалось. "Попугаи" таки получили долгожданную победу.

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