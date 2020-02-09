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Еспаньйол мінімально здолав Мальорку та покинув останню сходинку: 23-й тур Ла Ліги, неділя

14:55 47 Читать на русском
Еспаньйол мінімально здолав Мальорку та покинув останню сходинку: 23-й тур Ла Ліги, неділя
Еспаньйол – Мальорка – 1:0 / Фото з відкритих джерел.

Мальорка поступилась Еспаньйолу на виїзді та наблизилась до зони вильоту. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 23 тур

Еспаньйол – Мальорка – 1:0

Голи: Де Томас, 58

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок о 15:00

Сельта – Севілья – початок о 19:30

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Ігровий день розпочав запеклий поєдинок Еспаньйол – Мальорка. З перших хвилин глядачі могли відчути напругу між командами. На 3-й хвилині Ембарба спробував забити, після поперечної передачі у штрафному, але не влучив. На 11-й Мальорка могла отримати шанс забити, проте VAR відмінив сумнівне пенальті. Після цього "папуги" взяли контроль у свої руки та створили кілька небезпечних моментів, але у першій половині зустрічі забити так і не змогли.

У другому таймі темп гри змінився на спокійніший. Під час контратаки на 58-й Де Томас, з навісу від Дардера, головою спрямував м'яч у лівий нижній кут воріт без шансів для голкіпера. Це різко змінило ситуацію на полі – "острів'яни" намагались відігратись, та захист Еспаньйола діяв впевненіше після забитого голу. Жодного небезпечного моменту гравцям Мальорки створити так і не вдалось."Папуги" таки здобули довгоочікувану перемогу.

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