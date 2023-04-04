Руководство Эспаньола отреагировало на четыре подряд поражения в Ла Лиге. Очередная неудача в выездной встрече с Жироной (1:2) стоила своей должности Диего Мартинесу.

Как информирует официальный сайт каталонского клуба, его место занял Луис Гарсия. Сообщается, что астуриец подписал с "канарейками" контракт до лета 2024 года. Его главной задачей на этот сезон является спасение Эспаньола в элитном дивизионе.

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После 27 туров в Ла Лиге Эспаньол находится в зоне вылета и занимает 19 место в турнирной таблице.

Луис Гарсия – легенда Эспаньола. В составе команды с 2004 по 2012 год он сыграл 262 матча и забил 60 мячей.

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