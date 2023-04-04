Керівництво Еспаньйола відреагувало на чотири поспіль поразки в Ла Лізі. Чергова невдача у виїзній зустрічі з Жироною (1:2) коштувала посади Дієго Мартінесу.

Як інформує офіційний сайт каталонського клубу, його місце зайняв Луїс Гарсія. Повідомляється, що астурієць підписав із "канарками" контракт до літа 2024 року. Його головним завданням на цей сезон є порятунок Еспаньйола в елітному дивізіоні.

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Після 27 турів у Ла Лізі Еспаньйол перебуває у зоні вильоту і посідає 19 місце в турнірній таблиці.

Луїс Гарсія – легенда Еспаньйола. У складі команди з 2004 по 2012 рік він зіграв 262 матчі і забив 60 м'ячів.

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