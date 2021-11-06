Хави Эрнандес готовится предстать перед публикой в статусе главного тренера Барселоны.

Презентация нового наставника состоится 8 ноября, начало в 14:00 по Киеву, информирует официальный сайт каталонского клуба.

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Барселона уже начала открытую продажу билетов. Хави предстанет перед трибунами Камп Ноу, а затем даст свою первую пресс-конференцию. Событие также будет транслироваться на клубном телеканале.

Добавим, что первым матчем Хави должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.

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