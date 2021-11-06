Еспаньйол вдома переміг Гранаду, обірвавши 3-матчеву безвиграшну серію
Гранада в рамках 13-го туру Ла Ліги зазнала поразки від Еспаньйола (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 13-й тур
Еспаньйол – Гранада – 2:0
Голи: Педроса, 30, Де Томас, 42
Алавес – Леванте – початок о 19:30
Еспаньйол у останніх трьох турах Ла Ліги перемог не знав, тож у домашньому матчі проти Гранади "папуг" нічия не влаштовувала. Андалусійці, тримаючись на 15-й позиції, виглядали зручним суперником – і в першому таймі цей факт підтвердився. Господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині внаслідок розіграшу кутового й красивого удару Педроси з лету, а на 42-й Де Томас вдало замкнув подачу з правого флангу. 2:0! В обох випадках асистував Дардер.
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В другому таймі Еррера забив третій гол у ворота гостей, але його скасували через офсайд. Гранада ж поступово перехопила ініціативу, видавши низку гольових моментів, але шикарна гра Дієго Лопеса та стійка після одного з пострілів не дозволила "назаритам" забити бодай один гол. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Еспаньйола з рахунком 2:0.
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