Чемпіонат Іспанії 2021/22, 13-й тур

Еспаньйол – Гранада – 2:0

Голи: Педроса, 30, Де Томас, 42

Алавес – Леванте – початок о 19:30

Еспаньйол у останніх трьох турах Ла Ліги перемог не знав, тож у домашньому матчі проти Гранади "папуг" нічия не влаштовувала. Андалусійці, тримаючись на 15-й позиції, виглядали зручним суперником – і в першому таймі цей факт підтвердився. Господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині внаслідок розіграшу кутового й красивого удару Педроси з лету, а на 42-й Де Томас вдало замкнув подачу з правого флангу. 2:0! В обох випадках асистував Дардер.

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В другому таймі Еррера забив третій гол у ворота гостей, але його скасували через офсайд. Гранада ж поступово перехопила ініціативу, видавши низку гольових моментів, але шикарна гра Дієго Лопеса та стійка після одного з пострілів не дозволила "назаритам" забити бодай один гол. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Еспаньйола з рахунком 2:0.

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