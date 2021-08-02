Капитан сборной Англии не вернулся в лагерь "шпор" после отпуска, сообщает Sky Sports.

Манчестер Сити не сможет позволить себе Кейна после трансфера Грилиша – 250 миллионов фунтов много даже для шейхов

В понедельник Кейн должен был прибыть на базу Тоттенхэма и начать подготовку к новому сезону. Однако, на сегодняшней тренировке нападающий так и не появился. Кейн уверен, что имеет с боссами лондонцев джентльменское соглашение, по которому может покинуть Тоттенхэм этим летом. Руководство "шпор", однако, такую позицию трансферной цели Манчестер Сити не разделяет.

К слову, в сезоне 2020/21 Харри Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач. В структуре Тоттенхэма он находится с 11 лет.

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