Бывший форвард Ворсклы Адеринсола Эсеола резко ответил нападающему российской сборной Артему Дзюбе за выпады в сторону Украины и, в частности, Виталия Миколенко.

"Что вы нам дали? Кайфуй дальше от своего ху**а-президента, убивающего детей и пожилых людей. Он, с**а, по роддомам стреляет. Он уже горит в аду.

Миколенко обратился к звезде сборной России: "Пока ты и твои обосранные футболистики молчат, в Украине убивают мирных"

Будьте чесними. Ви спортсмени, а не демони, які у вас при владі. А ти дивуєшся, мовляв, звідки стільки ненависті. С**а, посидів би ти у підвалах, як ми всі. Одразу гордість за вєлікую расєю зникла би", – написав Есеола у своєму Instagram.

Напомним, Дзюба стал в защиту российского нападения на Украину, из-за чего уже имел словесную перепалку с Виталием Миколенко. УЕФА и ФИФА уже отстранили российские клубы и сборную соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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