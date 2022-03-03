"А що ви нам дали? Кайфуй далі від свого ху**а-президента, який вбиває дітей і літніх людей. Він, с**а, по пологових будинках стріляє. Він уже горить в пеклі.

Миколенко звернувся до зірки збірної Росії: "Поки ти і твої срані футболістики мовчать, в Україні вбивають мирних людей"

Будьте чесними. Ви спортсмени, а не демони, які у вас при владі. А ти дивуєшся, мов, звідки стільки ненависті. С**а, посидів би ти у підвалах, як ми всі. Одразу гордість за вєлікую расєю зникла би", – написав Есеола у своєму Instagram.

Нагадаємо, Дзюба став на захист російського нападу на Україну, через що вже мав словесну перепалку з Віталієм Миколенком. УЄФА та ФІФА вже відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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