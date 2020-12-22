"Украинские клубы, может, и интересуются мной, но я бы рассматривал только топ-2 клуба УПЛ. Другие – не интересно было бы. Возможно, из-за зарплатных ведомостей.

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Насколько отличается платежеспособность рядовых украинских команд от клубов Казахстана? На данный момент действительно отличается. Если берем период до войны – и в Казахстане были бешеные деньги, но в Украине... И уровень футбола был хороший, и деньги были. Знаю, что люди меньше чем за 25 тысяч долларов обувь не надевали, бутсы не зашнуровывали. Сейчас, разумеется, все изменилось, и разница большая. Зарплаты в Казахстане больше", – сказал Эсеола в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, 29-летний украинский форвард, который является воспитанником киевского Динамо, перешел в Кайрат летом 2018 года и в текущем сезоне завоевал с командой первое за 16 лет чемпионство.

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